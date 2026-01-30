Publicado 30/01/2026 15:30:40 +01:00CET

Junta y UJA impulsan la formación, investigación y transferencia en materia medioambiental

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén (UJA) han suscrito un protocolo general de actuación para reforzar la cooperación entre ambas instituciones en materia de formación, investigación y transferencia de conocimiento en el ámbito ambiental.La consejera, Catalina García, y el rector, Nicolás Ruiz, han firmado este viernes el acuerdo, consolidando un marco de colaboración estable que responde a los crecientes desafíos ambientales que afronta Andalucía.

