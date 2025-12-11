La Junta se une a la Ciberliga de la Guardia Civil con 59 centros y más de 1.000 alumnos.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves que impulsar la difusión de la cultura de la ciberseguridad en el ámbito educativo es "una herramienta clave" para lograr "un entorno digital responsable", que además "ayuda a evitar las amenazas derivadas del uso de las redes sociales, de internet y a promover un uso adecuado de las nuevas tecnologías". Así lo ha manifestado en la presentación de la VII Edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio - National Cyber League (NCL), una iniciativa de la Guardia Civil dirigida al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a la que Andalucía se suma por primera vez con 59 centros docentes, 269 equipos y más de un millar de estudiantes.