JUPOL denuncia la agresión a policías en Sol y alerta de la radicalización de los acampados

Madrid, 13 de octubre de 2026. La portavoz del sindicato policial JUPOL, Laura García, ha denunciado los incidentes registrados durante la pasada noche en la Puerta del Sol de Madrid, donde, según ha relatado, varios agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, uno de ellos tras ser derribado y golpeado cuando se encontraba en el suelo. Además, ha alertado de la "radicalización" de las personas que participan en la acampada y ha criticado la supuesta falta de efectivos y las órdenes de no intervenir.