Un jurado popular ha declarado este jueves por la tarde no culpables --por mayoría de 7 a 2-- al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debón del delito de cohecho por el que han sido juzgados en el conocido como 'caso Aerocas'. La portavoz del jurado ha señalado que, al ser declarados no culpables, no procedía votar sobre la petición del indulto.(Fuente: Imágenes Cedidas)