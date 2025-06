Koldo llega al Supremo entre gritos de "corrupto"

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García ha llegado al Tribunal Supremo (TS) entre gritos de "corrupto", después de que el instructor del caso, Leopoldo Puente, rechazara su último intento de posponer la comparecencia de este lunes a las 12:00 horas, propiciada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una presunta trama de amaño de obra pública.