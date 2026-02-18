Les Roches Marbella obtiene el Premio Pyme del Año en Málaga

Sevilla, 18 de febrero de 2026. Les Roches Marbella, una escuela especializada en formación hotelera internacional, ha sido reconocida con el Premio Pyme del Año Málaga 2025, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. La empresa nace en un hotel en Puerto Banús en 1994, un proyecto motivado por el auge del turismo en la zona. Uno de los retos que tiene actualmente es seguir creciendo con propósito sin perder la cercanía y el carácter familiar de la escuela. En este crecimiento siempre han contado con un actor clave, el Banco Santander. Les Roches, que recibe a alumnos de más de 100 nacionalidades, no se ha conformado con ser solo una escuela proveedora de talento, sino que además contribuye a construir el futuro de la industria.