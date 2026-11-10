La Ley de Gestión Ambiental de Andalucía simplifica trámites y refuerza la seguridad jurídica.

Sevilla, 10 de noviembre de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este martes en Sevilla en la entrega del XXI Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza. Durante la clausura, ha abordado la simplificación de los procedimientos y la seguridad jurídica que recoge la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, como marco para desarrollar la actividad económica con garantías de protección del entorno.