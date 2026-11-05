llaollao bate récord y supera los 100 millones en ventas hasta septiembre

Madrid, 5 de noviembre de 2026. La compañía de yogurt helado, llaollao, consolida su trayectoria de crecimiento en los primeros nueve meses de 2026 tras rebasar los 100 millones de euros en ventas en el conjunto de su red global, integrada por cerca de 470 establecimientos. El buen comportamiento nacional se ve reforzado por el plan de expansión internacional, al que la compañía está destinando más de 5 millones de euros de inversión este año. Impulsado por este crecimiento y con la previsión de seguir creciendo en Latinoamérica, llaollao ha anunciado recientemente su patrocinio en los Latin GRAMMY. Con este hito de patrocinio y el impulso de su plan de negocio, llaollao prevé sostener un ritmo de unas 30 aperturas anuales y reforzar el peso estratégico de Latinoamérica.