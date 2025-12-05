Llorca asegura que cuando acudió al Cecopi "no había constancia oficial" de víctimas de la dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, preguntado este viernes por el hecho de que la exconsellera Pradas trasladara al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas del día de la dana un mensaje en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel, ha sostenido que la "información oficial que se nos dio a todos es que no había constancia oficial de víctimas por la riada". Dicho esto, ha apuntado que "también habrá que entender que, a veces, hasta que no haya una conformación oficial o hasta que el juzgado de guardia comunica esa información, a lo mejor ese dato no se puede utilizar". "No lo sé", ha esgrimido, al tiempo que ha indicado que él al día siguiente acudió como portavoz del PP a una reunión en el Cecopi con el resto de síndics de Les Corts. "Allí nadie nos habló de que hubiesen víctimas mortales", ha afirmado.