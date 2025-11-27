Llorca dice que sus primeras palabras como president serán para "pedir perdón" a víctimas dana

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que, en caso de salir adelante su investidura, sus "primeras palabras" como 'president' serán para "pedir perdón" a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana que arrasó hace algo más de un año la provincia de Valencia."Pedir perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias, aquellas que han perdido todo y aquellas que han perdido demasiado. Palabras que deberían hacer todos en Les Corts, porque ha sobrado mucha gresca e insultos" durante este año, ha expresado en su intervención ante la cámara.