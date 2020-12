C-LM aspira a miles de millones de fondos Next Generation

Castilla-La Mancha tiene ya "listos" los centenares de proyectos que va a presentar a los fondos Next Generation de la Unión Europea --que afectarán a todos los ejes previamente establecidos-- y cuyo desarrollo supondrá varios miles de millones de euros en inversiones para la Comunidad Autónoma. Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, que ha admitido que tienen "una actitud positiva" y que el Gobierno regional no medirá sus expectativas "tanto en el porcentaje de dinero" que le den "sino en la seriedad a la hora de tomar decisiones y que no se produzcan agravios que no tengan explicación".