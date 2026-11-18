Toledo, 18 de noviembre de 2026. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención directa de 650.000 euros a la Iglesia católica para la conservación y restauración de siete bienes del patrimonio histórico y artístico de la región. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que esta aportación supone un incremento de 150.000 euros respecto al año pasado y permitirá continuar con la protección de algunos de los edificios y elementos artísticos más emblemáticos de los municipios castellanomanchegos.