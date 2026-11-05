Loles López resalta la importancia de reconocer la labor de los cuidadores

La Palma del Condado (Huelva), 5 de noviembre de 2026. La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha conmemorado este jueves en La Palma del Condado (Huelva) el Día Internacional de las Personas Cuidadoras con una visita a Teresa y José, un matrimonio de este municipio onubense que recibe el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). En su visita, la consejera ha destacado la dedicación de las personas cuidadoras y ha llamado a reconocer su labor. "Una sociedad no es justa si no cuida a quienes cuidan", ha dicho.