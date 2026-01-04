Luisa Trujillo: "Festejamos la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años"

La coordinadora de Vente Venezuela Barcelona (movimiento político de la opositora María Corina), Luisa Trujillo, ha asegurado este domingo que los asistentes han venido "a festejar la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años".Lo ha dicho durante la concentración que ha tenido lugar frente al Arco de Triunfo, que ha congregado a varios centenares de personas en apoyo del pueblo venezolano después de la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. "Ahora esperamos la segunda fase del proceso de transición. La estructura del chavismo todavía sigue en pie y ahora esperamos la estabilización civil para reforzar las elecciones que ganó María Corina Machado y Edmundo González el 28 de julio de 2024", ha remarcado.La movilización, convocada por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha apoyado la operación que ha servido para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.