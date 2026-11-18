Badajoz, 18 de noviembre de 2026. Una treintena de personas con discapacidad han participado este miércoles, 18 de noviembre, en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, en un simulacro de jornada electoral accesible de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. En declaraciones a los medios al inicio de la actividad, una iniciativa que ya se realizó en 2023 y que este jueves se trasladará a Cáceres, la delegada del Gobierno, María Teresa Macías, ha detallado que el objetivo es garantizar que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho al voto el 29 de noviembre en igualdad de oportunidades.