Madrid afea que se prescinda de CCAA para reparto de fondos europeos

La Comunidad de Madrid ha lamentado que el Gobierno central no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas para decidir el destino de los fondos en materia de educación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Desgraciadamente, he tenido que manifestar en la Conferencia de Educación que no se ha consultado a las comunidades autónomas sobre el destino de los fondos europeos, y eso va a limitar su eficacia", ha manifestado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.