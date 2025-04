Maestre apoya a trabajadores de recogida de basuras

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado su apoyo y solidaridad con los trabajadores de recogida de basuras en la capital y ha exigido al Gobierno municipal que "se implique" en la negociación. "Lo único que están pidiendo es que en el año 2025 y 2026 no se les congelen los salarios, una medida que nos parece absolutamente fuera de. Exigimos al Ayuntamiento que se implique en esta negociación, que no se ponga de lado y que no diga que es una cuestión entre patronal y sindicatos porque de lo que estamos hablando es de la limpieza de Madrid", ha recalcado.