Maíllo dice que Frente Amplio será determinante para renovar Gobierno progresista

Bilbao, 7 de noviembre de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha afirmado este sábado en Logroño que "el valor determinante para renovar un Gobierno progresista" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "va a ser la fuerza que se dé a Frente Amplio". En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en el acto de celebración del 40 aniversario de IU en La Rioja, Maíllo ha defendido el valor de su formación "que siempre ha sido previsible", poniendo como ejemplo que "nunca se duda sobre nuestra posición política ante una huelga general, porque la hemos hecho siempre"