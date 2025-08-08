Maíllo (IU) afirma que Montoro debería estar en prisión provisional al igual que Santos Cerdán

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro debería estar también en prisión provisional por el supuesto caso de corrupción por el que está investigado, como sucede con el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán. "Me llama la atención, ya como ciudadano, que bajo hechos similares el Poder Judicial no actúa igual, porque los mismos hechos que han llevado a Santos Cerdán a la cárcel, tenían que haber llevado a prisión a Cristóbal Montoro", ha señalado durante una entrevista con Europa Press.