Mañueco: "Dar por ganadas las elecciones es la mejor manera de perderlas"

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este viernes a los suyos de que dar por ganadas las elecciones es "la mejor manera de perderlas" y de "alimentar la pesadilla de cuatro años más de Sánchez y de Gobierno Frankenstein". "Las encuestas no llenan las urnas, no son votos, sólo son encuestas", ha insistido Fernández Mañueco quien, tras significar no obstante que los sondeos dan la victoria al candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los suyos "una gran movilización" en una "campaña intensa" que permita "ganar con rotundidad" los comicios del 23 de julio.