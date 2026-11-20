Madrid, 20 de noviembre de 2026. Los trenes finalmente circularán con normalidad este lunes. Los maquinistas han desconvocado la huelga prevista para el 23 de noviembre después de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Renfe. Un pacto que, según fuentes de Transportes, pone fin a la conflictividad laboral en el sector ferroviario y refuerza la seguridad y la confianza en los trenes. El acuerdo incorpora un nuevo protocolo para actuar ante fenómenos meteorológicos adversos. Entre otras medidas, contempla suspender la circulación en los tramos de riesgo durante las alertas rojas y permite a los maquinistas detener el tren si detectan un peligro grave e inminente. (Fuente: Europa Press y Renfe)