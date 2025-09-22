La marca 'Gusto del Sur' supera los 500 productos y más de 200 empresas adheridas

La marca de alimentos y bebidas de calidad de Andalucía, 'Gusto del Sur', ha superado las 200 entidades adheridas (209) y las 500 referencias de productos (536) de distintos sectores y subsectores que se comercializan bajo esta etiqueta reconocida por la Comisión Europea y que este año celebra su segundo aniversario. Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en un encuentro empresarial de la marca que se ha celebrado en Sevilla y que supone un "acto de reconocimiento y puesta en valor del compromiso del sector que ha acogido la iniciativa de forma destacada".