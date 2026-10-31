Marcha en Bilbao para exigir la libertad de Aratz y Malen, acusados de terrorismo

Bilbao, 31 de octubre de 2026.
Cientos de personas se manifiestan este sábado por la tarde en Bilbao convocados por la organización Aske, vinculada a la coordinadora Jardun, para exigir la puesta en libertad de Aratz y Malen, detenidos el 17 de octubre en Irun, acusados de supuesto delito de terrorismo y que ingresaron en prisión provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional.
La manifestación ha partido poco antes de las 18.30 horas de la Plaza Elíptica de la capital vizcaína con el lema 'Muntai polizialik ez!' (No al montaje policial) para dirigirse a la Plaza del Arriaga, pasando por una Gran Vía con comercios cerrados y escaparates protegidos ante la alarma social creada por los llamamientos a manifestarse y a saqueos por parte del movimiento 'Blocus'.