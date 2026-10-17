Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, cabezas de lista del PNV al Congreso

Bilbao, 17 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, volverá a encabezar la lista de la formación jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, mientras la diputada Idoia Sagastizabal ocupará el número uno en Bizkaia y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran liderará la plancha alavesa. El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV inició este pasado miércoles, con carácter de urgencia, su proceso interno para la elección de las candidatas y de los candidatos que integrarán las listas con que las formación jeltzale concurrirá a las elecciones generales del 29N, y que han sido aprobadas este sábado, por unanimidad, por la Asamblea Nacional Extraordinaria, reunida en Bilbao.