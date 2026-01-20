Marlaska descarta el sabotaje en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Continúan las labores de investigación en la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido en la tarde del domingo. Allí, la Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para analizar su posible relación con las causas de un accidente que deja un balance de 41 víctimas mortales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado el sabotaje y ha indicado que "están abiertas todas las hipótesis". (Fuente: Guardia Civil / La Moncloa / Europa Press)