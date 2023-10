La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, no acaba de creerse la normativa municipal sobre pisos turísticos anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y le pide hechos, no palabras. Martínez-Almeida ha afirmado este martes que espera tener lista una nueva normativa que regule los pisos turísticos en la capital en unos tres o cuatro meses y ha considerado que la anterior regulación "no ha funcionado".