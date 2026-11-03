Martínez pide a Mañueco que haga un hueco en su agenda a las OPAs

Valladolid, 3 de noviembre de 2026. El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha vuelto ha exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "haga un hueco en su apretada agenda" a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, que han urgido desde hace más de dos meses una reunión al máximo nivel para buscar soluciones a la crisis del sector primario para que el que reclaman 150 millones de euros de fondos propios. (Fuente: Cortes Castilla León)