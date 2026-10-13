Más de 730.000 mayores podrán optar a ponerse la vacuna conjunta contra el covid y la gripe

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2026. La Xunta comenzará este sábado, 17 de octubre, el ensayo clínico 'Combogal', dirigido a evaluar los posibles beneficios de que las personas de 65 años o más se vacunen con una única dosis frente a la gripe y a la covid. Para ello se invitará a participar a alrededor de 730.000 personas. Tal y como ha trasladado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha comparecido ante la ausencia de Alfonso Rueda --de viaje en Bruselas--, este martes el Consello da Xunta conoció el informe de la Consellería de Sanidade que justifica la oportunidad del ensayo clínico y aborda su planificación. (Fuente: Xunta de Galicia)