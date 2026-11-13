Más de cien jóvenes participan en un evento basado en la saga 'Una corte de rosas y espinas'

Madrid, 13 de noviembre de 2026. El fenómeno 'Una corte de rosas y espinas' ha llegado a Madrid. Más de un centenar de personas han asistido al evento literario inspirado en la saga de la escritora Sarah J. Maas. Las jóvenes se han puesto en la piel de uno de los grupos de personajes más queridos de la serie, las valquirias, mediante una clase de yoga. Esta acción se enmarca dentro del lanzamiento del sexto libro de la saga, 'Una corte de armonía rota', que aúna romance, fantasía e intriga. En España, la saga ha vendido más de 800.000 ejemplares. Además de la sesión de yoga caracterizada, los asistentes han participado en diferentes actividades, como un brunch o un photocall, basados en el nuevo libro. La saga tiene millones de lectores en todo el mundo y se ha traducido a más de 40 idiomas.