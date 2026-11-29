Bilbao, 29 de noviembre de 2026. El candidato de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que confía en el pueblo y "en su gente" y ha afirmado que "Euskal Herria no va a fallar y va a estar a la altura de los tiempos". El candidato vizcaíno, que ha ejercido su derecho a voto en Gurutzeta Eskola de Barakaldo, ha recordado que a lo largo de la campaña han dicho que no eran unas elecciones "corrientes, que eran unas elecciones con un carácter excepcional, casi de referéndum".