Murcia, 29 de noviembre de 2026. El Ministerio de Transportes ha informado que el Med Emre, que sigue rumbo a Cartagena, mantiene estables su flotabilidad y su estructura durante el remolque. Navega a una velocidad de entre 1 y 2 nudos y, de mantenerse esa velocidad, se estima que el barco llegue al puerto de Cartagena el miércoles. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este domingo que la llegada del buque MED Emre, accidentado en Ibiza, podría retrasarse hasta el miércoles o el jueves. (Fuente: Europa Press / Popular Murcia / Min. Transportes / APC)