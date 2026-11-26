Ibiza, 26 de noviembre de 2026. Primeras imágenes del 'Med Emre' tras su naufragio frente a las costas de Ibiza. El buque, volcado y con la quilla al sol, transportaba 7.000 toneladas de gasóleo. Navegaba de Algeciras a Barcelona cuando una vía de agua provocó su hundimiento. Sus 17 tripulantes fueron rescatados, pero hay que lamentar una víctima mortal. Uno de los marineros ha fallecido esta mañana en el hospital de Ibiza, otros seis han necesitado atención médica y varios continúan ingresados. Ahora, todas las miradas están puestas en el posible vertido de combustible. Ya se han detectado pequeñas manchas en el mar, aunque Emergencias descarta, por el momento, indicios de un vertido preocupante. (Fuente: Europa Press, Ministerio de Transportes, CGT)