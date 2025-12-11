Médicos valencianos en huelga se concentran por un Estatuto Marco propio: "Ya no podemos más"

Médicos valencianos se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital Clínico de València en su tercer día de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras laborales para poder "trabajar en condiciones y ofrecer la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos": "Nos cuesta salir a la calle porque somos responsables, pero ha llegado un momento en que ya no podemos más". Así, lo ha señalado este jueves la secretaria provincial de CESM en Valencia, Pilar Valero, en la concentración, que se ha repetido en todos los centros de trabajo para que pudieran protestar los médicos que están en servicios mínimos, al grito de 'No es vocación es explotación', 'El Estatuto Marco me lo paso por el arco'; 'Sin médicos no hay Sanidad' o 'Mónica García la guardia la va a hacer la IA'.