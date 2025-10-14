Al menos seis muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una narcolancha frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este martes de que el Ejército estadounidense ha realizado un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha frente a las costas de Venezuela, que se ha saldado con la muerte de sus seis tripulantes, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país norteamericano está en guerra con los cárteles de la droga.(Fuente: Europa Press / The White House / Nicolás Maduro)