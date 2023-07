Meritxell Batet (PSC): "El problema no es sólo Vox sino el PP"

La número 1 del PSC por Barcelona al Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que el problema no es Vox sino el PP, un partido al que ha acusado de haber causado debates insoportables, en sus palabras: "Lo hemos visto durante toda la legislatura. No es un problema de que haya extrema derecha en el Congreso". "¿Qué propone el PP para Catalunya? Confrontación. ¿Para los pensionistas? Congelación. ¿Para el colectivo LGBTI? Invisibilidad. ¿Para nuestra cultura y lengua? Censura. ¿Para las mujeres? Oscuridad. No lo permitiremos", ha dicho. La presidenta del Congreso de los Diputados ha llamado a convertir Girona en "punta de lanza" el próximo 23J para que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, siga al frente de la Moncloa.