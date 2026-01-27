Publicado 27/01/2026 13:27:28 +01:00CET

Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", ha asegurado.(Fuente: La Moncloa)

