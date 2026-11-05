Milei y Sánchez se saludan en la Cumbre Iberoamericana tras su desencuentro

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Así ha sido el esperado reencuentro entre Javier Milei y Pedro Sánchez después de la tensión diplomática que marcó la última visita del presidente argentino a España. Milei ha llegado este jueves a la Galería de las Colecciones Reales, donde se celebra el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana. A su entrada, ha saludado primero al rey Felipe VI. Después, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien apenas ha intercambiado unas palabras. El último saludo ha sido para el secretario general iberoamericano. (Fuente: Cumbre Iberoamericana)