Miles de ciudades acogen las protestas más grandes contra la segunda Administración Trump

Millones de personas han recorrido este sábado las calles de miles de ciudades de América y Europa, más de 2500 ciudades solo en Estados Unidos, en la segunda edición de la marcha "Sin Reyes". La concentración más grande contra lo que los organizadores describen como la deriva autoritaria que está instaurando en el país la segunda Administración Trump, cuyos simpatizantes han condenado como una manifestación de "odio contra América" y una nueva obstrucción demócrata en plena suspensión de la actividad del Gobierno.(Fuente: Europa Press / No Kings / The White House)