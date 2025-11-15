Miles de personas homenajean en Bilbao a los deportistas palestinos asesinados

Miles de personas han acudido al homenaje que Palestinarekin Elkartasuna ha realizado este sábado en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao en recuerdo a los deportistas palestinos asesinados desde el inicio de la guerra en Gaza, la plataforma contabiliza en "1.300 deportistas de élite".El acto, que se ha celebrado en el contexto del partido en San Mamés entre las selecciones de fútbol vasca y la de Palestina, ha congregado a miles de personas procedentes de Euskadi y Navarra, entre las que se encontraban varios miembros de las gradas de animación de San Mamés, y ha consistido en la lectura de poemas y versos, un comunicado, una ofrenda de claveles y un 'agurra' (saludo).Tras la lectura del comunicado, entre aplausos y lemas en favor de Palestina, diversos deportistas vascos y navarros, como los futbolistas Jagoba Beobide y Mikel Gonzalez, la atleta olímpica Maitane Melero y el boxeador Kerman Lejarraga, han depositado claveles rojos sobre una bandera palestina colocada en el suelo frente a un cartel en el que estaban dibujados algunos de los deportistas asesinados.