Una 'Mocadorà' que une tradición e ilustración hace "una declaración de amor" a València

Valencia, 9 de octubre de 2026. Reinventar la tradición valenciana de la 'Mocadorà' para unir gastronomía y cultura y, además, prolongar el 'día de los enamorados' valencianos más allá del 9 d'Octubre. Esa es la idea de Pepina Pastel, la pastelería de València que se ha aliado con la ilustradora Meresga en una edición limitada que ofrece dulces de mazapán, 'pepiboms' y un pañuelo diseñado para la ocasión. La protagonista de la colección es un pañuelo de 65 x 65 centímetros, ilustrado especialmente para esta campaña y que supone "una particular declaración de amor a València". Su diseño reúne elementos reconocibles de la cultura y la forma de vivir valencianas y los traslada a un universo "visual, colorido y contemporáneo. Esta pastelería combina tradición y sello propio: seis figuras de mazapán y seis de los bocados más característicos de la marca.