Montero critica que se ponga el foco en el error humano

Madrid, 29 de octubre de 2026. La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha recriminado que se ponga el foco en el error humano de un trabajador en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), cuando "todo el mundo ve que el sistema falla, que la liberalización y el negocio tiene consecuencias". Así lo ha trasladado en un mensaje a través de las redes sociales para exigir que no son días ni de "bulos" ni de "carroñeros". Tampoco, ha añadido, de "ir a lo fácil" y "colocar toda la responsabilidad en un trabajador cuando todo el mundo ve que el sistema falla". "Es lo último que necesitamos hoy y siempre", ha enfatizado para subrayar que son días de "dolor para la víctimas y sus seres queridos". (Fuente: PODEMOS)