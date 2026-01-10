Montero critica que el PP rechace la propuesta de financiación autonómica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado que Génova "dé la instrucción de que se diga que no al modelo de financiación" y ha exigido al Partido Popular un nuevo modelo "con menos palabras y más números". "Puesto a priorizar, preferimos dejar de hacer cuestiones que son competencias del Gobierno de España y aproximar ese dinero a las comunidades autónomas, aunque el 70% de los recursos vayan a parar a comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha afirmado.(Fuente: PSOE)