Montero dice que presentará los PGE pero lo condiciona a "concitar los acuerdos necesarios"

Madrid, 25 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno va a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "antes de abril", pero lo condiciona a que se puedan "concitar" los acuerdos necesarios. "El Gobierno ya ha dicho en muchas ocasiones que va a presentar los presupuestos, pero que aquí lo importante es si tenemos capacidad de concitar los acuerdos para que las cuentas públicas puedan ver la luz y en eso en lo que trabaja el Gobierno". (Fuente: Congreso)