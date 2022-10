La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero dice que los datos apuntan a que "con toda prudencia se está consiguiendo" doblegar la inflación: "Podrán o no compartir las políticas del Gobierno, pero no me negarán el esfuerzo que estamos haciendo para paliar las consecuencias de esta guerra"(Fuente: Congreso)