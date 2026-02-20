Montero: Marlaska "no dudó un minuto" en apartar al DAO y no conocía la denuncia antes

Sevilla, 20 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ve "terrible" la denuncia por acoso sexual contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que, asegura, no conocía de antemano los hechos y "no dudó un minuto" en apartarle.Montero ha hecho estas declaraciones este viernes en los Desayunos de Europa Press Andalucía, en Sevilla, donde ha asegurado que es "falso" que Marlaska tuviera conocimiento previo de lo sucedido, como denunció el Partido Popular este miércoles en el Congreso de los Diputados.