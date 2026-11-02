Montero reclama la renacionalización del sistema ferroviario y la dimisión del ministro Puente

Madrid, 2 de noviembre de 2026. Declaraciones de la cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero, quien ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la renacionalización del sistema ferroviario tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de la CGT para conocer las reivindicaciones del personal de Renfe y Adif, asegurando que "la cuestión de fondo es la liberalización" y que "permitir que se haga negocio con el sector ferroviario está poniendo en peligro a las personas usuarias y al conjunto de la ciudadanía".