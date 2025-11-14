Morant critica las enmiendas "racistas" de Vox a la renta de inclusión

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado este viernes su rechazo a las enmiendas "racistas" presentadas por Vox en Les Corts al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI): "No sé si estamos otra vez en la Inquisición y en la España del siglo XV. La ciudadanía no quiere retroceder ni 50 años ni cinco siglos". Morant ha señalado que las enmiendas, que coinciden con las negociaciones entre PP y Vox para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, son "de nuevo racistas y atacan a las mujeres" para "excluir a una parte de la población muy concreta" de la renta de inclusión. "Cuando Abascal, cuando Vox, cuando la ultraderecha señala como problema de la ciudadanía a las personas migrantes lo hace por odio por dividir la sociedad", ha denunciado.