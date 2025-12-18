Morant dice que el PSOE se "toma en serio" las advertencias de Sumar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este jueves que el PSOE se toma "en serio todo", también las advertencias de Sumar respecto a la situación del Gobierno que comparten ambos partidos. Además, ha advertido que "la alternativa es Partido Popular y Vox". "Nosotros nos tomamos en serio todo, somos una formación seria. Nos tomamos muy en serio las denuncias por acoso que están llegando al partido, tan en serio como que las estamos asumiendo, estamos mirando de frente y estamos responsabilizándonos y dando la cara", ha subrayado la también secretaria general del PSPV. Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas por si al ala socialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez le preocupan las amenazas de Sumar, ante la situación del Partido Socialista por el estallido de casos de acoso y de presunta corrupción. PSOE y Sumar mantendrán este viernes una reunión para abordar la crisis dentro del Gobierno.