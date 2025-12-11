Morant pide a Vox explicaciones sobre Revuelta: "Sus menas han robado dinero de víctimas dana"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado a Vox explicaciones por el presunto desvío de fondos para afectados por la dana por parte de la organización juvenil Revuelta, vinculada a los de Santiago Abascal, y que se investigue "hasta el final". "Sus menas, sus jóvenes, Revuelta, su asociación juvenil, ha robado el dinero que se ha donado para las víctimas de la dana. Eso es lo que yo sé de Vox. Eso es Vox aquí en la Comunitat Valenciana. Vox el que sostiene a Juanfran Pérez Llorca", ha manifestado en alusión al 'president' de la Generalitat. Así lo ha declarado a preguntas de los periodistas sobre la proposición no de ley (PNL) registrada por Vox en Les Corts para instar al Consell a promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y a impulsar un programa de retorno voluntario y de reintegración.