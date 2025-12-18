Morant, replica a Cerdán que "cuanto más solo esté mejor": "Está solo porque merece estarlo"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, preguntada por si le preocupan las amenazas del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán al PSOE, quien afirmó "mejor solo que mal acompañado" en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo' sobre si sus compañeros de partido lo habían abandonado, ha señalado que no le preocupan esas amenazas y que "efectivamente, está solo porque merece estarlo". El exsecretario de Organización estuvo cinco meses en prisión y está investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Al ser preguntado en la 'comisión Koldo' por si el PSOE le ha abandonado, Cerdán insistió en que no necesita el "apoyo de nadie" y que "tampoco" lo ha pedido.